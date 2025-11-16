Kilicsoy brilla con la Turchia, ma col Cagliari può essere addio già a gennaio

Nel palcoscenico internazionale Semih Kilicsoy continua a brillare. L’attaccante del Cagliari è stato nuovamente tra i migliori in campo con la Nazionale turca Under 21, protagonista nella vittoria per 1-0 sull’Ucraina nel gruppo H di qualificazione agli Europei di categoria. Decisivo l’assist fornito al minuto 73 a Ilkhan, autore del gol partita.
Kilicsoy ha guidato l’attacco per 85 minuti con la fascia di capitano al braccio prima di lasciare il campo, confermando una volta di più la sua centralità negli equilibri della selezione giovanile turca.
Se con la maglia della Nazionale Kilicsoy trova continuità, gol e responsabilità, il discorso cambia drasticamente in Sardegna. Con il Cagliari ha collezionato appena 59 minuti in campionato, sparsi in 4 brevi apparizioni sulle 11 gare complessive. Dati che non soddisfano né il giocatore né il suo entourage, ora pronti a valutare un possibile addio già nella finestra di mercato di gennaio. Una situazione resa ancora più incerta dal fatto che il club rossoblù tornerà a cercare un attaccante per sopperire all’infortunio di Belotti.
Il futuro di Kilicsoy resta dunque in bilico: leader in nazionale, comprimario in Serie A, con la sessione invernale pronta a diventare un crocevia decisivo.
