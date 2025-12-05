Villasimius, atti persecutori e violazione di domicilio: 38enne in arresto

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe perseguitato per oltre un anno la ex compagna con minacce, pedinamenti e incursioni nell’abitazione

Nella notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Villasimius hanno rintracciato e arrestato un 38enne residente nel centro turistico, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Cagliari. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine, è ritenuto responsabile di atti persecutori, lesioni personali aggravate, tentata rapina e violazione di domicilio aggravato.

Il provvedimento nasce dalle denunce presentate lo scorso novembre da una donna nei confronti dell’ex compagno. Le indagini dei Carabinieri hanno ricostruito una lunga serie di condotte persecutorie, iniziate nell’ottobre 2024 e protrattesi fino al novembre 2025: telefonate insistenti, messaggi minacciosi, pedinamenti, appostamenti e tentativi di avvicinamento finalizzati a ripristinare una relazione ormai conclusa.

Raccolti gli elementi necessari, i militari hanno informato la Procura di Cagliari, che ha richiesto la misura cautelare successivamente accolta dal Gip. Una volta rintracciato, l’uomo è stato condotto nella caserma di Villasimius e, dopo le formalità di rito, trasferito alla Casa Circondariale di Uta, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

