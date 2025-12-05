Sassari, brutale aggressione alla compagna nel centro storico: fermato l’uomo

Secondo quanto riferito dai vicini, l'alterco avrebbe raggiunto il culmine quando l'uomo avrebbe colpito ripetutamente la compagna

Una lite coniugale particolarmente violenta ha turbato la mattinata dei residenti di Via Bertolinis a Sassari, scatenando l’allarme nella zona.

Secondo quanto riferito dai vicini, l’alterco avrebbe raggiunto il culmine quando l’uomo avrebbe colpito ripetutamente la compagna. Tale escalation ha spinto alcuni residenti a chiamare immediatamente i Carabinieri.

I militari dell’Arma sono giunti prontamente sul luogo dell’accaduto, prendendo il controllo della situazione. Al momento, la loro attenzione è concentrata sulla valutazione della posizione dell’uomo coinvolto. Sulla vicenda vige il massimo riserbo mentre le forze dell’ordine continuano gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

