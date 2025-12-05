Cagliari, viola le prescrizioni della detenzione domiciliare: 34enne in carcere

Dopo essere stato rintracciato presso la sua residenza, il 34enne è stato condotto in caserma per le formalità di rito e poi nel carcere di Uta

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Cagliari Sant’Avendrace hanno eseguito un’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari. Il provvedimento ha disposto la revoca degli arresti domiciliari per un disoccupato di 34 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, e la sua immediata sostituzione con la misura della custodia cautelare in carcere.

La decisione è stata presa in seguito al comprovato aggravamento della condotta dell’individuo. L’uomo aveva ripetutamente ignorato e violato le prescrizioni che gli erano state imposte dal regime detentivo domiciliare. Tali infrazioni sono state documentate e segnalate all’Autorità Giudiziaria dai Carabinieri.

Dopo essere stato rintracciato presso la sua residenza, il 34enne è stato condotto in caserma per le formalità di rito e, successivamente, è stato trasferito alla Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta.

