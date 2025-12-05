Paura a Oristano, brutto scontro tra due auto: una donna soccorsa in elicottero

Una donna ha riportato ferite in un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco dopo le 7:00, all’ingresso della città di Oristano.

Il sinistro si è verificato quando la Renault bianca guidata dalla donna, che procedeva lungo Via Ricovero in direzione Piazza Mariano, si è scontrata con una Mercedes nera. Quest’ultima proveniva da Via Marconi ed era diretta verso Via Sardegna. L’impatto, descritto come molto violento, ha visto la Renault colpire il lato posteriore della Mercedes.

La conducente della Renault è stata soccorsa dal personale del 118 e successivamente trasportata all’ospedale San Martino di Oristano per le cure necessarie. I Vigili del Fuoco del comando provinciale sono intervenuti sul posto per la messa in sicurezza dei due veicoli coinvolti.

A causa delle operazioni di soccorso e dei rilievi, Via Sardegna è stata interdetta al traffico per circa un’ora, con il conseguente dirottamento delle auto su percorsi alternativi. I rilievi per accertare la dinamica esatta dell’incidente sono stati eseguiti dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Oristano.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it