Cagliari-Roma 1-0, apoteosi rossoblù e tre punti pesantissimi

Il Cagliari conquista la vittoria in campionato dopo quasi 3 mesi di astinenza. Affondata la Roma 1-0 e a decidere la gara è il subentrato Gaetano, dopo che i giallorossi sono rimasti in inferiorità numerica per il rosso a Celik.

Primo tempo arrembante del Cagliari che ha subito un paio di occasioni. Prima Adopo incespica da ottima posizione, poi Borrelli a tu per tu con Svilar esita e si fa recuperare da Ndicka. Bella gara di Palestra, autentico spauracchio della difesa romanista. Poca Roma e un buon Cagliari nella prima frazione, che si chiude 0-0.

Il secondo tempo parte fortissimo, ancora con Palestra protagonista e poi con l’episodio chiave provocato da Folorunsho. Il centrocampista viene atterrato da Celik e l’arbitro inizialmente assegna il rigore. Il Var però richiama Zufferli, che va a rivederla al video: il fallo è fuori area e il rigore viene tramutato in punizione dal limite, ma per Celik arriva il rosso e la Roma resta in dieci.

Al 58′ gran numero di Obert che si gira in area, ma viene murato da un ottimo Svilar. Gasperini corre ai ripari e con i cambi prova a buttare dentro Dybale e Ferguson, ma è sempre il Cagliari ad affacciarsi in attacco. L’assedio rossoblù si concretizza all’82’, quando un corner battuto da Esposito finisce sui piedi di Gaetano, entrato poco prima per Borrelli, che con un destro secco batte Svilar e fa esplodere l’Unipol Domus.

Nel finale è lotta allo stato puro, con alcuni momenti di tensione e accenni di rissa sedati a fatica dall’arbitro. Ma alla fine è vittoria per il Cagliari.

