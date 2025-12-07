Cagliari-Roma 1-0, le pagelle: Folorunsho schiacciasassi, Palestra vola

Il Cagliari torna al successo in campionato dopo quasi tre mesi di digiuno e lo fa davanti al proprio pubblico, superando la Roma per 1-0 in una sfida tesa e combattuta. A firmare il gol decisivo è Gaetano, subentrato nella ripresa e capace di sfruttare al meglio il momento favorevole dei rossoblù.

La gara ha preso una piega definitiva dopo l’espulsione di Celik, che ha lasciato i giallorossi in inferiorità numerica. Da quel momento il Cagliari ha aumentato la pressione fino a trovare il vantaggio, difendendolo poi con ordine fino al triplice fischio. Una vittoria pesante, che interrompe la lunga astinenza dei sardi e rilancia entusiasmo e classifica. Le pagelle:

Caprile 6: Nessuna parata impossibile come ci ha abituati, con la Roma che non lo impensierisce troppo. Bravo però sui lanci lunghi dove in un’occasione manda dritto in porta Borrelli.

Luperto 6,5: Grande personalità, in assenza di Mina è lui a guidare la difesa. Bravissimo in alcune chiusure.

Rodriguez 6,5: Ottimo debutto in campionato come quello in Coppa Italia. C’è da chiedersi se davvero non fosse pronto già da prima quando sembrava non esistere nelle gerarchie di Pisacane.

Zappa 6: Attento e puntuale quando chiamato in causa. (68′ Prati 6: Si piazza in mezzo al campo a distribuire palloni, gioca semplice e veloce).

Obert 6,5: Gara totale, è roccioso in difesa e bravo ad aggredire gli spazi in fase offensiva. Si crea anche un’ottima occasione, ma è bravo Svilar. (76′ Idrissi 6,5: Tiene bene la posizione ed è prezioso nel finale quando ci mette tecnica e lucidità per mantenere il possesso).

Palestra 7,5: Devastante, non ci sono altre parole. Prestazione mostruosa dell’esterno che mette in crisi la Roma su ogni palla toccata. Classe, tecnica, velocità, letteralmente incontenibile. (91′ Di Pardo sv)

Adopo 6,5: Ritmo, ritmo e ritmo. Non abbassa mai i giri del motore.

Deiola 6,5: Solido, aggressivo e preciso. Contro i luoghi comuni che lo accompagnano da anni, questo ragazzo è una colonna della squadra in campo e fuori.

Folorunsho 7: Strappi eccezionali che mandano in tilt la fase difensiva giallorossa. E grazie a uno di questi strappi provoca il rosso che lascia in dieci gli avversari. (91′ Kilicsoy sv)

Esposito 6,5: Bravo nelle giocate di prima e consueta visione di gioco eccellente. Poteva sfruttare meglio alcuni calci piazzati, ma si spende tantissimo in entrambe le fasi.

Borrelli 6: Forse poteva fare meglio in qualche circostanza, come nelle prime due occasioni che gli capitano a inizio gara. Il cambio per Gaetano però sorprende, perché pur non brillando poteva essere un’arma in più con una Roma in 10. Ma alla fine ha avuto ragione Pisacane. (68′ Gaetano 7: Entra e segna il gol decisivo. Ci mette voglia in tutto quello che fa e non è scontato per uno che viene impiegato a fasi alterne. Rete meritata).

Pisacane 7: Imbriglia il maestro Gasperini e trova la formula per non essere Mina-dipendente. Il jolly lo pesca lui dalla panchina, togliendo un centravanti per un trequartista mentre la logica avrebbe imposto di aggredire la Roma con tutti gli attaccanti possibili. Ha avuto ragione e ha vinto la partita.

