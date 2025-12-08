Paura a Muravera, donna gravemente ustionata in un incidente domestico

Le lesioni subite dalla donna sono di seria entità: le ustioni hanno interessato in particolare il volto, le braccia e il torace

Nella mattinata odierna, il personale del 118 è intervenuto a Muravera per prestare soccorso a una donna che ha riportato gravi ustioni. L’incidente, apparentemente di natura domestica, sarebbe stato causato dal ritorno di fiamma di un incendio. Al momento, tuttavia, le circostanze esatte e la dinamica che ha provocato l’accaduto restano sconosciute.

Le lesioni subite dalla donna sono di seria entità: le ustioni hanno interessato in particolare il volto, le braccia e il torace.

Considerata la gravità delle ferite, è possibile che la donna venga trasferita al Centro Grandi Ustionati di Sassari, dove potrà ricevere le cure specialistiche indispensabili per la sua condizione.

