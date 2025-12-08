Panico a Sennori, bimbo di 2 anni si allontana dall’asilo: ritrovato in un negozio

Fortunatamente, il bambino, spaventato e bagnato, si era rifugiato in un esercizio commerciale del centro del paese

Nei giorni scorsi, a Sennori, si è vissuto un momento di grande apprensione quando un bambino di due anni e mezzo è riuscito ad allontanarsi dalla scuola materna inosservato, nonostante la giornata fosse caratterizzata dalla pioggia.

L’istituto si è accorto dell’assenza temporanea del piccolo solo dopo aver contattato i genitori. Fortunatamente, il bambino, spaventato e bagnato, si era rifugiato in un esercizio commerciale del centro. I proprietari del negozio, resisi conto della situazione anomala, hanno provveduto a riaccompagnarlo immediatamente presso la struttura scolastica, dove è stato accolto dalle insegnanti. La vicenda si è così risolta positivamente.

I Carabinieri della Compagnia di Porto Torres sono intervenuti sul posto e stanno attualmente svolgendo accertamenti per chiarire in che modo il bambino sia riuscito a eludere la vigilanza e a uscire dall’edificio, nonostante il maltempo e la presenza del personale scolastico.

