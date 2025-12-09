Maxi traffico di droga dalla Spagna alla Sardegna: sgominata la banda

L'operazione aveva già portato all'arresto di diversi corrieri e il sequestro di di oltre 5,5 chili di cocaina e 200 kg di canapa indiana (equivalenti a 2.111 piante)

La Procura distrettuale di Cagliari ha concluso un’ampia inchiesta che vede coinvolte trenta persone di varie nazionalità – 22 uomini e otto donne – per un vasto traffico di stupefacenti che riforniva il mercato sardo, transitando prevalentemente attraverso Alghero.

In questi giorni, l’ufficio inquirente ha notificato 30 avvisi di conclusione indagini. Il gruppo criminale deve rispondere di ben 34 capi di imputazione, che spaziano dall’associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze, alla semplice detenzione e spaccio, fino al favoreggiamento personale.

L’indagine, denominata “Operazione Caballero” e avviata nel 2019 dalla Polizia di Stato di Alghero, ha già prodotto risultati significativi nel corso degli anni, tra cui l’arresto in flagranza di nove corrieri e il sequestro di oltre 5,5 chili di cocaina e 200 kg di canapa indiana (equivalenti a 2.111 piante).

Secondo le risultanze investigative, l’organizzazione importava la droga direttamente dalla Spagna. Utilizzava corrieri ovulatori che ingerivano un numero variabile (da 45 a 70) di ovuli, confezionati in materiale plastico e contenenti ciascuno 13-15 grammi di cocaina, per eludere i controlli negli scali aeroportuali e portuali. Una volta giunti in Sardegna, i corrieri si rifugiavano in alberghi o B&B, spesso prenotati da altri membri, per recuperare gli ovuli. Successivamente, la droga veniva consegnata ad altri membri del sodalizio, che si occupavano della distribuzione capillare sul territorio, avvalendosi anche di complici sardi. Questi ultimi gestivano anche un traffico parallelo di marijuana proveniente da canali principalmente locali.

