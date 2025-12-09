Buddusò, guasti alla linea elettrica: disagi nella notte per i cittadini

Nella serata di ieri, il territorio di Buddusò è stato colpito da un disservizio nell’erogazione dell’energia elettrica, che ha manifestato effetti diversi nelle varie aree del paese. Mentre alcune zone hanno recuperato rapidamente la normalità, altre sono rimaste senza fornitura per diverse ore.

L’anomalia è stata prontamente segnalata agli enti preposti, portando all’attivazione degli accertamenti necessari. Enel ha comunicato le tempistiche di intervento, assicurando che le proprie squadre tecniche erano al lavoro per risolvere il guasto.

L’azienda ha confermato che il servizio è stato completamente ripristinato intorno alle 22:30, ponendo fine ai disagi che avevano interessato numerosi residenti.

