Nuovo sbarco di migranti a Porto Pino: dal Nord Africa giunte 9 persone

Le condizioni meteorologiche marittime favorevoli hanno consentito l’arrivo di nuovi migranti sulle coste meridionali della Sardegna. Ieri sera, nove persone provenienti dal Nord Africa sono giunte a terra.
Intorno alle 21:00, un gruppo di stranieri è stato avvistato mentre si allontanava dalla spiaggia di Porto Pino, situata nel comune di Sant’Anna Arresi, nel Sulcis Iglesiente.
L’intervento dei Carabinieri è stato immediato: i nove migranti sono stati rintracciati e fermati. Sono tutti adulti e si presentano in buone condizioni di salute. Non è stato possibile recuperare il barchino utilizzato per raggiungere le coste sarde. Successivamente, il gruppo è stato trasferito presso il centro di accoglienza di Monastir.
