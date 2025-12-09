Nuovo sbarco di migranti a Porto Pino: dal Nord Africa giunte 9 persone

I nove migranti sono stati rintracciati e fermati. Sono tutti adulti e si presentano in buone condizioni di salute

Le condizioni meteorologiche marittime favorevoli hanno consentito l’arrivo di nuovi migranti sulle coste meridionali della Sardegna. Ieri sera, nove persone provenienti dal Nord Africa sono giunte a terra.

Intorno alle 21:00, un gruppo di stranieri è stato avvistato mentre si allontanava dalla spiaggia di Porto Pino, situata nel comune di Sant’Anna Arresi, nel Sulcis Iglesiente.

L’intervento dei Carabinieri è stato immediato: i nove migranti sono stati rintracciati e fermati. Sono tutti adulti e si presentano in buone condizioni di salute. Non è stato possibile recuperare il barchino utilizzato per raggiungere le coste sarde. Successivamente, il gruppo è stato trasferito presso il centro di accoglienza di Monastir.

