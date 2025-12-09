Detenuti al 41-Bis in Sardegna, decisione contestata: lettera alla presidente Meloni

La Regione Sardegna, nel nome della presidente Alessandra Todde, ha scritto una lettera al Governo italiano indirizzata al presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni in merito al tema del trasferimento detenuti al 41-Bis nel carcere sardo di Uta.

Qualche mese avvenne l’incontro con il ministro Nordio sul tema del trasferimento detenuti che portò ad un accordo sul dialogo tra le parti in merito alla situazione con una soluzione che sarebbe stata presa in maniera condivisa.

“La riunione con il ministro Nordio – dichiarò la presidente Todde – è stata utile e costruttiva e ha consentito di gettare le basi per un dialogo continuativo tra Regione e Ministero, nel pieno rispetto delle posizioni e dei ruoli istituzionali”.

Di fatto, la decisione sul trasferimento dei detenuti nel carcere di Uta è stata presa senza un confronto come venne auspicato nella riunione con il ministro Nordio, che ha portato la Regione Sardegna a scrivere alla presidente Meloni, senza ricevere una risposta di spiegazioni in merito.

