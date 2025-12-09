Paura a Sassari, malore in auto: uomo salvato in extremis dai carabinieri

Un pronto intervento dei Carabinieri ha scongiurato una tragedia nella zona industriale di Predda Niedda, a Sassari, ieri sera. I militari sono stati chiamati per soccorrere un uomo che, all’interno della sua autovettura parcheggiata, aveva ingerito una dose massiccia di farmaci.

Gli uomini della Sezione Radiomobile sono giunti sul luogo prima ancora dei sanitari del 118. Grazie alla presenza di un infermiere qualificato tra i Carabinieri intervenuti, è stato possibile avviare immediatamente le manovre di primo soccorso e rianimazione.

A scopo precauzionale, è stato utilizzato anche un Defibrillatore Automatico Esterno (DAE). Queste azioni tempestive e coordinate hanno permesso di stabilizzare le condizioni dell’uomo prima che fosse affidato all’autoambulanza per il trasporto e il ricovero d’urgenza.

