Regione Sardegna, revocata la delega alla sanità a Bartolazzi | Agus all’agricoltura

Questa mattina, la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha firmato un decreto che revoca la nomina del Dott. Armando Bartolazzi dalla carica di Assessore dell’Igiene, Sanità e Assistenza sociale.
La Presidente Todde ha assunto l’incarico ad interim, mantenendo temporaneamente la guida dell’Assessorato alla Sanità in attesa della nomina del nuovo titolare.
Contemporaneamente, è stato firmato un altro decreto che assegna al Dott. Francesco Agus la delega per l’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, conferendogli così la piena responsabilità del settore.
