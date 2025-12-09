Policlinico Monserrato, ambulatorio dedicato ai pazienti affetti da Miastenia Gravis

È stato rilevato che questa specifica patologia neurologica ha una prevalenza in Sardegna superiore alla media riscontrata a livello internazionale

Presso il Policlinico Duilio Casula, la Struttura Complessa di Neurologia, guidata dalla Professoressa Monica Puligheddu, ha attivato un ambulatorio interamente focalizzato sulla Miastenia Gravis (MG). È stato rilevato che questa specifica patologia neurologica ha una prevalenza in Sardegna superiore alla media riscontrata a livello internazionale. Attualmente, l’ambulatorio ha in cura una popolazione di oltre 65 pazienti.

La Dottoressa Francesca Pili, neurologa della struttura, chiarisce che la MG è classificata come una malattia autoimmune cronica che compromette il corretto scambio di segnali tra nervi e muscoli. Questa disfunzione ha come esito clinico l’insorgenza di “affaticamento, debolezza e un impatto importante sulla qualità della vita” dei pazienti.

La specialista sottolinea che tra i primi sintomi che possono manifestarsi vi sono le alterazioni della vista, quali “sdoppiamento dell’immagine e abbassamento delle palpebre”. Altri disturbi frequentemente riscontrati includono le difficoltà “nella deglutizione e nella parola”, e nei casi più seri, la condizione può evolvere in una grave e generalizzata debolezza muscolare.

I recenti progressi medici hanno ampliato notevolmente le opzioni terapeutiche. Infatti, il Day Hospital di Neurologia ha ora accesso sia a nuovi farmaci monoclonali che alla terapia con immunoglobuline. Quest’ultima, come evidenziato dalla dottoressa, è un trattamento “fondamentale nelle fasi acute della malattia, quando si verificano peggioramenti improvvisi”.

