Attimi di paura a Cagliari, incendio in abitazione nel quartiere Sant’Elia

Un incendio è divampato in un appartamento situato al settimo piano del quartiere Sant’Elia. Due squadre dei Vigili del Fuoco sono state immediatamente dispiegate, supportate da un’autobotte e un’autoscala per domare le fiamme.

L’incendio, che aveva interessato in particolare una camera da letto, è stato rapidamente estinto. I pompieri hanno avviato la fase di bonifica dell’area.

Una persona coinvolta nell’incidente è stata affidata al personale medico del 118 per le cure necessarie. Attualmente, un funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco sta conducendo una verifica approfondita per accertare l’agibilità e i danni strutturali dell’appartamento.

