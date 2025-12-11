Sorso, non accetta la fine relazione e aggredisce l’ex fidanzata: arrestato

L'uomo si è scagliato contro l'ex compagna e l'amica di lei, intervenuta in strada nel tentativo di difenderla, avendo la peggio

Si è verificato un grave episodio di violenza ieri, mercoledì 10 dicembre, a Sorso. La vicenda ha avuto inizio quando un uomo, non accettando di essere lasciato, ha dapprima squarciato gli pneumatici dell’auto della fidanzata.

Successivamente, la situazione è degenerata in un’aggressione fisica. L’uomo si è scagliato contro l’ex compagna e l’amica di lei, intervenuta in strada nel tentativo di difenderla. È stata quest’ultima ad avere la peggio, riportando le ferite più serie.

L’episodio si è concluso con l’arresto dell’uomo da parte dei Carabinieri. Un’ambulanza del 118 è intervenuta sul posto per prestare le prime cure alle due donne; una di loro è stata poi trasferita e ricoverata presso l’ospedale di Sassari per i traumi riportati durante il violento scontro.

