Enorme spavento a Oristano, esplosione dentro un ambulatorio dentistico

Una forte esplosione ha scosso la serata di ieri a Oristano, verificandosi intorno alle 21:15 all’interno di un centro dentistico situato in Via Cagliari, al civico 208, di fronte all’incrocio con via Benedetto Croce. Nonostante la gravità dei danni, non si segnalano feriti.

Il boato violento ha allarmato i residenti degli appartamenti ai piani superiori dello stabile, che si sono immediatamente riversati in strada. L’allarme è scattato rapidamente, portando all’intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco inviate dal comando provinciale.

I pompieri si sono trovati di fronte a una densa cortina di fumo nero e hanno dovuto accedere ai locali utilizzando gli autorespiratori. Sono riusciti a mettere in sicurezza l’area.

I danni sono in fase di stima e avrebbero coinvolto anche alcune abitazioni sovrastanti. Le cause dell’esplosione sono sotto indagine; l’attenzione dei Vigili del Fuoco si sarebbe focalizzata in particolare su alcune apparecchiature adibite alla sanificazione degli strumenti medici dello studio.

