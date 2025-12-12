Scontro ad Arbus, due feriti: interviene l’elisoccorso

Violento tamponamento questa mattina nella zona di Arbus tra un’utilitaria e un autocarro. Sul posto sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione di Guspini, che hanno messo in sicurezza l’area e regolato la viabilità in attesa dei soccorsi.

Secondo i primi accertamenti, l’utilitaria guidata da un 71enne di San Nicolò d’Arcidano avrebbe tamponato l’autocarro condotto da un 73enne residente nella frazione di Sant’Antonio di Santadi. L’impatto, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione, ha provocato ferite per entrambi gli automobilisti.

Il 73enne, in condizioni più gravi, è stato trasferito con l’elisoccorso al Brotzu di Cagliari in codice rosso, dove è ricoverato ma non in pericolo di vita. Il 71enne è stato invece accompagnato in ambulanza all’ospedale di San Gavino Monreale in codice giallo.

