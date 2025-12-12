Scomparsa di Martina Lattuca, l’appello arriva a “Chi l’ha visto?”

Dopo l’appello lanciato sui social nei giorni scorsi dai familiari, che chiedono di non interrompere le ricerche, il caso di Martina Lattuca approda anche su “Chi l’ha visto?”.

Nelle ultime ore il programma di Rai3 ha pubblicato la scheda dedicata alla 49enne di Selargius, scomparsa a novembre nella zona di Calamosca, corredandola con una foto in cui la donna appare sorridente e con una descrizione delle condizioni in cui si sarebbe trovata al momento della sparizione.

Nel riepilogo diffuso dalla trasmissione vengono riportati gli elementi noti dai primi giorni della scomparsa: il ritrovamento delle scarpe, lo zaino recuperato in mare contenente un ombrello nero, gli occhiali da riposo, il cellulare e il portafoglio. Durante l’ultima diretta, condotta da Federica Sciarelli, è stato lanciato un nuovo appello per raccogliere segnalazioni utili.

Martina Lattuca, 49 anni, vive a Selargius con il figlio e il compagno e lavora come commessa in una libreria. Da quasi un mese non si hanno più sue notizie. Nella clip diffusa dalla trasmissione e rilanciata sui social, oltre a diverse sue immagini, viene mostrata anche la sua auto, una Lancia Musa beige, avvistata nell’area delle Terrazze di Calamosca il giorno della scomparsa.

Tanti i punti che non quadrano sulla vicenda, come sottolineato dai familiari. Le ricerche nella zona di Calamosca non hanno prodotto esiti nonostante gli indizi rilevati del suo passaggio, dunque Martina potrebbe non essere lì. E resta la speranza di ritrovarla viva.

