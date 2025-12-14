Scontro auto-moto sulla 195 a Sarroch, centauro gravissimo

Brutto scontro nelle prime ore della mattina lungo la statale 195, all’altezza di Sarroch. Poco dopo le 7.30, per cause ancora in fase di accertamento, un fuoristrada e una motocicletta si sono scontrate frontalmente.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, apparso fin da subito in condizioni critiche. Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118 che ha prestato le prime cure. Considerata la gravità del quadro clinico, i sanitari hanno disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari con codice rosso. Nel fuoristrada, un Mitsubishi Pajero, viaggiavano tre persone e un cane, tutti illesi.

Le operazioni di soccorso sono proseguite per diversi minuti, mentre sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dello scontro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it