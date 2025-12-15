Sestu, incidente stradale sulla 131 sfocia in una lite: un carabiniere resta ferito

Durante la notte, i Carabinieri della Stazione di Sestu sono stati chiamati a intervenire sulla Strada Statale 131, precisamente al chilometro 8+600, a causa di una collisione tra due veicoli.

Una Mercedes, guidata da un 43enne residente a Cagliari, ha tamponato una Ford Fiesta condotta da un 25enne di Sestu. Subito dopo l’urto — le cui cause sono ancora da accertare — tra i due automobilisti è scaturito un alterco violento, degenerato rapidamente in una discussione così accesa da rendere indispensabile l’arrivo immediato dei militari per placare gli animi e ristabilire l’ordine sulla strada.

Durante i momenti concitati per la gestione della lite, uno dei Carabinieri intervenuti è caduto a terra, coinvolgendo anche uno dei litiganti. Il militare ha riportato contusioni non gravi, per le quali il personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu ha stabilito una prognosi di pochi giorni.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per ricostruire con precisione sia la dinamica dell’incidente stradale sia le responsabilità legate alla successiva colluttazione, non escludendo la possibilità di dover informare l’Autorità Giudiziaria per ulteriori procedimenti.

