La dea bendata bacia San Sperate e Quartu: vinti quasi 70.000 euro

La sorte ha sorriso alla Sardegna nell’estrazione del concorso di sabato 13 dicembre, con vincite significative sia al Lotto che al SuperEnalotto.

La vincita più sostanziosa è stata registrata a Quartu Sant’Elena, dove una giocata al Lotto ha fruttato un premio di oltre 50.000 euro. Il colpo è stato messo a segno grazie a una scommessa da soli 5 euro effettuata in un punto vendita di Via Pola, che ha centrato una quaterna, quattro terni e sei ambi. Questa si è rivelata la vincita più alta dell’intero concorso.

Non da meno è stata la fortuna al SuperEnalotto: nell’estrazione di sabato, un fortunato giocatore di San Sperate ha centrato un punto “5” del valore di 17.871,86 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso la Rivenditoria Tabacchi situata in via Risorgimento, 68.

