Emergenza siccità in Sardegna, il lago Omodeo è sempre più vuoto

La grave siccità che affligge la Sardegna è Plasticamente visibile nel progressivo e preoccupante ritiro delle acque del lago Omodeo, il più vasto bacino artificiale della Sardegna centrale.

Tre immagini satellitari, acquisite da CopernicusEU Sentinel-2 il 19 dicembre 2023, il 16 dicembre 2024 e l’11 dicembre 2025, mostrano chiaramente la drastica riduzione del livello idrico.

I dati ufficiali confermano il quadro critico: l’Autorità di Bacino della Sardegna, nella sua ultima rilevazione del 30 novembre, ha attestato che i bacini artificiali dell’Isola contengono in media solo il 35% della capacità invasabile, pari a 638,34 milioni di metri cubi. Questo volume è diminuito dell’1% rispetto a fine ottobre e risulta inferiore di ben otto punti percentuali rispetto a novembre 2024.

Nonostante le precipitazioni recenti, permane l’emergenza idrica in aree chiave come la Baronia (Nuorese) e il Sulcis. Anche altri territori, inclusi Gallura, Sassarese, Oristanese e Sud Sardegna, versano in condizioni difficili. L’unica area che al momento non registra una situazione critica è l’Ogliastra.

