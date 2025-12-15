Calciomercato Cagliari, gennaio si avvicina: diversi nomi sul taccuino di Angelozzi

La sessione invernale di calciomercato si avvicina e anche il Cagliari, attraverso il Direttore sportivo Guido Angelozzi, si guarda intorno per rinforzare la rosa in vista della seconda parte del campionato.

I rossoblù dovranno fare a meno, per tutta la stagione, di Andrea Belotti e Mattia Felici; entrambi hanno riportato la lesione del legamento crociato e torneranno a regime solo per il prossimo campionato, ragion per cui i rossoblù cercano delle alternative.

Anche a centrocampo potrebbero arrivare dei rinforzi dove uno dei nomi chiacchierati nelle ultime ore è quello del classe 2004 della Roma Niccolò Pisilli. Il giovane centrocampista fatica a trovare spazio nello scacchiere di Gasperini e, complice la presenza di Ranieri, potrebbe trovare maggiore minutaggio in Sardegna concedendo a Pisacane maggiore dinamicità in mezzo al campo.

Nel reparto avanzato diversi nomi circolano da qualche tempo per il ruolo di prima punta: da Djuric a Cutrone (seguito molto da vicino in estate) e sempre dal Parma si guarda anche ad un possibile ritorno di Gaetano Oristano che sta trovando poco spazio con Cuesta in panchina e sarebbe il sostituto ideale di Felici.

Per quanto riguarda le uscite c’è sempre il nome di Mazzitelli come probabile partente visto che ha giocato pochissimo in queste prime 15 partite di Serie A (complice anche qualche infortunio) e risulta apprezzato in Serie B. Attenzione anche al futuro di Kilicosy: il turco è considerato un grande talento ma, finora, non è riuscito ad esprimerlo per potersi ritagliare uno spazio importante, tanto da non escludere una cessione già a gennaio.

