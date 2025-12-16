Via ai saldi invernali in Sardegna, inizio anticipato al 3 gennaio 2026

Il periodo di vendite promozionali, che prenderà inizio il 3 gennaio 2026, avrà una durata complessiva di 60 giorni

I saldi invernali del 2026 prenderanno ufficialmente il via in tutta la Sardegna a partire da sabato 3 gennaio. Il periodo di vendite promozionali avrà una durata complessiva di 60 giorni.

Questa data di inizio è stata stabilita per uniformarsi alle decisioni prese a livello nazionale: la Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, durante l’incontro del 10 novembre 2025, ha concordato di fissare l’avvio delle vendite di fine stagione per il primo giorno feriale immediatamente precedente all’Epifania.

Questa iniziativa rappresenta un momento cruciale sia per l’economia locale che per i consumatori. I saldi stagionali non solo offrono alle famiglie sarde la possibilità di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi ridotti, ma costituiscono anche un fattore di supporto fondamentale per le attività commerciali del territorio.

L’anticipo al 3 gennaio crea un periodo strategicamente vantaggioso, specialmente per gli esercizi situati nei centri storici che attraggono visitatori. Le imprese potranno così beneficiare della presenza di turisti e famiglie ancora in vacanza.

