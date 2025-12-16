Oristano, stalking e maltrattamenti in famiglia: uomo condotto al carcere di Massama

L'intervento è scaturito dalla richiesta d'aiuto della vittima sentitasi pedinata e minacciata dal comportamento del partner

La Polizia di Stato di Oristano ha proceduto all’arresto in flagranza differita di un uomo, noto alle forze dell’ordine per precedenti di violenza e stalking, accusato di aver messo in atto atti persecutori nei confronti della sua attuale compagna. L’intervento è scaturito dalla richiesta d’aiuto della vittima la quale, sentendosi pedinata e minacciata dal comportamento del partner, aveva cercato riparo in strada allertando le Volanti della Questura.

Nonostante l’uomo fosse riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo degli agenti e la donna, ancora sotto shock, avesse inizialmente espresso la volontà di non formalizzare una denuncia, le Forze dell’Ordine hanno deciso di procedere d’ufficio. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno immediatamente avviato accurate ricerche, protratte per tutta la notte, riuscendo infine a rintracciare il pluripregiudicato all’interno di una struttura ricettiva nel centro di Oristano.

L’adozione del provvedimento è stata motivata dalla gravità dei precedenti a carico dell’indagato. Egli risultava infatti già sottoposto a una misura cautelare per maltrattamenti in famiglia in danno dei genitori e, nel 2023, era stato ammonito dal Questore di Oristano per atti persecutori perpetrati nei confronti della sua ex fidanzata.

Tenuto conto di questi trascorsi e della presenza di recenti messaggi dal contenuto minatorio inviati alla vittima nelle quarantotto ore precedenti tramite applicazioni di messaggistica, la Polizia, in stretta collaborazione con la Procura della Repubblica di Oristano, ha formalizzato l’arresto in flagranza differita. L’uomo è stato successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Massama, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it