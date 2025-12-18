Nuovo stadio di Cagliari, depositato il Piano Economico-Finanziario

Il Cagliari Calcio ha comunicato che nella giornata odierna è stato ufficialmente depositato presso gli uffici competenti il Piano Economico-Finanziario (Pef) relativo al Progetto Definitivo Aggiornato del nuovo stadio di Cagliari, completo della relazione descrittiva e degli elaborati tecnici di supporto.

Il Pef rappresenta un documento centrale nell’iter autorizzativo e concessorio e certifica la sostenibilità economica e la copertura finanziaria dell’opera. L’asseverazione di UniCredit attesta la solidità del quadro finanziario, la congruità dei costi e l’affidabilità delle previsioni di ricavo. Una conferma della fattibilità del progetto nel lungo periodo.

La struttura del debito è stata definita in stretto coordinamento con Sfirs – Società Finanziaria della Regione Sardegna, il cui contributo è stato determinante per la definizione degli strumenti finanziari e per il presidio dell’equilibrio economico complessivo. Il Pef è stato predisposto con il supporto dell’advisor Monitor Deloitte, l’assistenza legale è stata curata dallo Studio Chiomenti, mentre la progettazione è stata sviluppata da Sportium (Gruppo Progetto CMR).

Il nuovo impianto sorgerà nell’area dell’ex stadio Sant’Elia, accanto all’attuale Unipol Domus. Il progetto, promosso in project financing, prevede l’apporto di capitale privato, il ricorso a finanziamenti bancari e il contributo delle istituzioni. Il Comune di Cagliari sosterrà le attività di demolizione e bonifica, mentre la Regione garantirà un contributo di 50 milioni di euro.

Con il deposito del Pef, il procedimento entra in una fase decisiva. Il prossimo passaggio sarà l’approdo in Consiglio comunale per la dichiarazione di pubblico interesse. Successivamente, il Comune potrà indire una gara pubblica internazionale per l’assegnazione della concessione cinquantennale per la realizzazione e la gestione dell’opera. Una volta conclusa la procedura, si potrà procedere alla demolizione dell’attuale stadio Sant’Elia e alla costruzione del nuovo impianto. In qualità di soggetto proponente, la società partecipata da Cagliari Calcio e dal partner industriale Gruppo Costim manterrà il diritto di pareggiare eventuali offerte concorrenti. Saranno 15 i giorni di tempo dalla chiusura della gara, come previsto dalla normativa vigente.

Il presidente del Cagliari Calcio, Tommaso Giulini, ha sottolineato l’importanza del momento. “La presentazione del Piano Economico-Finanziario è un passaggio fondamentale nel percorso verso il nuovo stadio” ha detto Giulini. “Siamo soddisfatti del lavoro svolto insieme ai nostri partner e guardiamo con fiducia ai prossimi step. L’obiettivo condiviso con le istituzioni è consegnare a Cagliari e alla sua comunità un impianto moderno, sostenibile e identitario, all’altezza delle ambizioni della città e di tutta la Sardegna, capace di ospitare grandi eventi sportivi e di diventare un volano di sviluppo per il territorio”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it