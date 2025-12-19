Volo Cagliari-Cuneo, Aeroitalia inaugura la nuova rotta per l’Isola

Il calendario prevede voli per le giornate di venerdì e domenica con partenza alle 12:30 da Cagliari; percorso inverso con partenza 14:40

Si accorciano nuovamente le distanze tra il Piemonte e la Sardegna grazie al ritorno del volo diretto tra lo scalo di Cuneo Levaldigi e l’aeroporto di Cagliari-Elmas. Dopo la sospensione della rotta operata da Ryanair lo scorso ottobre, la compagnia Aeroitalia ha deciso di investire su questo collegamento strategico, garantendo la continuità dei viaggi tra le due regioni.

L’operazione prevede una programmazione pensata per agevolare sia i flussi turistici che quelli legati ai rientri dei pendolari, con due frequenze settimanali concentrate nelle giornate di venerdì e domenica. Il calendario dei voli prevede la partenza dal capoluogo sardo alle ore 12.30 con atterraggio in terra piemontese alle 13.50. Per il percorso inverso, i velivoli decolleranno da Cuneo alle 14.40 per giungere a destinazione a Cagliari alle 16.00.

Il ripristino di questa tratta rappresenta una notizia positiva per l’aeroporto di Levaldigi, che recupera un tassello fondamentale del proprio network, e per l’intero territorio cuneese, che torna così ad essere collegato direttamente con il principale scalo della Sardegna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it