Porto Torres, nel traghetto da Barcellona con 4Kg di cocaina: spagnola arrestata

Un ingente carico di polvere bianca è stato intercettato dai baschi verdi presso lo scalo marittimo di Porto Torres, dove una 50enne di nazionalità spagnola è stata tratta in arresto. La donna, che tentava di mimetizzarsi tra i passeggeri sbarcati dal traghetto di linea partito da Barcellona, è stata tradita dal fiuto dei cani antidroga durante le consuete verifiche doganali effettuate sui mezzi in arrivo dalla penisola iberica.

Nonostante l’apparenza da comune turista, l’atteggiamento della donna e la segnalazione delle unità cinofile hanno spinto i militari del Gruppo della Guardia di Finanza a passare al setaccio la sua vettura. L’ispezione minuziosa ha portato alla luce un sofisticato doppio fondo ricavato nell’alloggiamento della ruota di scorta, all’interno del quale erano stati abilmente stivati diversi panetti di sostanza stupefacente.

La pesatura accurata del materiale ha confermato il sequestro di circa quattro chilogrammi di cocaina purissima che, se immessi sul mercato, avrebbero fruttato cifre vertiginose. Oltre al sequestro della droga e dell’automobile utilizzata per il trasporto, per la donna si sono aperte le porte del carcere con la pesante accusa di traffico internazionale di stupefacenti.

