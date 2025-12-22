Tragedia a Muravera, pensionato muore travolto dal suo autocarro

Un drammatico incidente domestico a Muravera è costato la vita a un pensionato di 71 anni. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di oggi, 22 dicembre, all’interno del garage dell’abitazione dell’uomo, in una frazione del paese.

Secondo una prima ricostruzione, il pensionato avrebbe dimenticato di inserire il freno a mano del proprio autocarro. Il mezzo, rimasto in pendenza, si sarebbe improvvisamente messo in movimento travolgendo l’uomo e schiacciandolo contro una parete del garage. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

Sul posto è intervenuto tempestivamente il personale sanitario del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il decesso sarebbe avvenuto praticamente sul colpo.

I Carabinieri della Compagnia di San Vito hanno effettuato i rilievi di legge per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto. Presenti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

