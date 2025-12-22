Flumini, le letterine a Babbo Natale partono dalla scuola di via dei Nasturzi

Una mattinata carica di emozione quella vissuta oggi all’Istituto Comprensivo 6-3 di via dei Nasturzi, a Flumini di Quartu Sant’Elena. I piccoli alunni della scuola primaria e dell’infanzia, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno consegnato le loro letterine a un “postino speciale” arrivato direttamente nell’istituto con una cassetta rossa dedicata, completa di indirizzo per il destinatario più atteso dell’anno: Babbo Natale.

L’iniziativa ha coinvolto complessivamente 190 bambini, che con entusiasmo e curiosità hanno affidato al personale di Poste Italiane i loro messaggi ricchi di desideri, disegni e colori. Un rito che si rinnova ogni Natale e che accomuna Flumini a tantissimi altri centri della Sardegna, dove le letterine vengono imbucate negli uffici postali o consegnate direttamente agli addetti al recapito.

Dalla struttura Ram 4 Sardegna raccontano il valore simbolico dell’iniziativa. “I bimbi erano tantissimi – ammette il personale – e si poteva leggere la felicità nei loro occhi: non vedevano l’ora di imbucare la loro letterina nella cassetta rossa che abbiamo preparato, che alla fine era bella colma, considerato il numero dei bambini presenti. Davvero una bella esperienza, che ti riempie il cuore”. Nei giorni che precedono le feste, infatti, al Centro di Smistamento di Cagliari arrivano decine di migliaia di letterine provenienti dai 442 uffici postali presenti sull’isola e dalle numerose cassette rosse distribuite sul territorio regionale.

Non sono mancate le domande dei più piccoli, incuriositi dalle modalità di consegna delle letterine e dalla vita di Babbo Natale, tra slitte, renne e la fabbrica dei giocattoli. Su una cosa, però, tutti erano d’accordo: l’indirizzo del destinatario, riportato con attenzione sulle buste, Santa Claus’s Main Post Office, 96930 Napapiiri, Finlandia. Da Flumini al Circolo Polare Artico, il viaggio della magia natalizia è ufficialmente iniziato.

