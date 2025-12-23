Blitz dei Carabinieri nei locali del sassarese: elevate multe per un totale di 9000€

Le irregolarità più gravi hanno riguardato il mancato rispetto dei protocolli igienico-sanitari HACCP, la scarsa pulizia delle cucine e l'assenza di autorizzazioni

Tra il 19 e il 20 dicembre, i Carabinieri della Compagnia di Sassari hanno dato vita a un’imponente attività di monitoraggio nei centri di Porto Torres, Sorso e Sennori. L’operazione, pianificata per innalzare i livelli di sicurezza in vista del Natale, ha coinvolto le stazioni locali, il Nucleo Radiomobile e gli esperti del NAS, concentrandosi in particolare sulla vigilanza dei luoghi di aggregazione e sulla regolarità dei pubblici esercizi.

Il bilancio dei controlli amministrativi è stato significativo: su quattro locali ispezionati, sono state elevate sanzioni per un ammontare complessivo di 9.000 euro. Le irregolarità più gravi hanno riguardato il mancato rispetto dei protocolli igienico-sanitari HACCP, la scarsa pulizia delle cucine e l’assenza di autorizzazioni obbligatorie da comunicare alle autorità sanitarie.

Parallelamente, i militari hanno presidiato le strade identificando 54 persone e verificando 17 veicoli. In questo ambito sono state accertate diverse violazioni al Codice della Strada, tra cui guide con patenti scadute e veicoli privi di copertura assicurativa, oltre alla segnalazione di alcuni soggetti trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

