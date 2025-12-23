Capoterra, 55enne allontanato da casa per maltrattamenti domestici

Il quadro delineato è quello di una convivenza segnata da costanti abusi psicologici, intimidazioni e violenze fisiche

I Carabinieri della Stazione di Capoterra hanno rimosso forzatamente dalla propria abitazione un 55enne del posto, notificandogli un’ordinanza cautelare che gli proibisce inoltre di accostarsi alla vittima e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa. Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale a seguito di un’indagine partita nelle ultime settimane.

L’azione legale è scaturita dalla denuncia presentata a novembre da una donna, di professione impiegata, che ha descritto un clima di violenza domestica iniziato nel 2020. Il quadro delineato è quello di una convivenza segnata da costanti abusi psicologici, intimidazioni e violenze fisiche, episodi avvenuti drammaticamente anche davanti ai figli, alcuni dei quali ancora minori.

Dopo la querela, i militari hanno condotto accertamenti rapidi e approfonditi, raccogliendo in pochi giorni una serie di prove ed elementi tali da spingere l’Autorità Giudiziaria a intervenire d’urgenza. La misura di protezione è stata ritenuta indispensabile per garantire l’incolumità della donna e interrompere una spirale di vessazioni che durava ormai da anni.

