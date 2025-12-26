Notizie Approfondimenti Spese per le festività natalizie, ecco com’è stato suddiviso il budget delle...

Spese per le festività natalizie, ecco com’è stato suddiviso il budget delle famiglie

Il settore alimentare si conferma il leader indiscusso della spesa: oltre il 73% delle famiglie concentra i propri investimenti su pranzi e cenoni

Crediti foto: Ansa

L’indagine sui consumi del Natale 2025, curata da Confcommercio e Format Research, rivela che le festività rimangono un pilastro fondamentale della cultura italiana, capace di resistere nonostante le incertezze economiche. Al centro dell’interesse collettivo non ci sono solo i regali, ma un insieme di rituali legati alla socialità e alla solidarietà.

Il settore alimentare si conferma il leader indiscusso della spesa: oltre il 73% delle famiglie concentra i propri investimenti su pranzi e cenoni, ribadendo che la tavola è il principale luogo di aggregazione. Un’attenzione particolare è riservata anche all’estetica della casa: decorazioni e accessori natalizi assorbono circa il 18% del budget complessivo, con tre cittadini su quattro che rinnovano annualmente i propri addobbi spendendo mediamente 50 euro.

Per quanto riguarda lo svago, gli italiani prediligono le esperienze sul territorio. I mercatini di Natale attraggono oltre la metà della popolazione, seguiti da rassegne enogastronomiche, concerti e presepi viventi. Emerge infine un forte spirito altruistico: il 61,7% degli intervistati ha pianificato di fare una donazione, con un contributo medio di 27 euro a persona, a conferma del fatto che la beneficenza resta una componente essenziale e irrinunciabile del periodo festivo.

