Calciomercato Cagliari, non tramonta il sogno di vestire Dzeko di rossoblù

Il Cagliari è alla ricerca di nuovi rinforzi da regalare a mister Fabio Pisacane in vista dell’imminente sessione invernale di calciomercato che prenderà via ufficialmente il 2 gennaio 2026.

Tra le idee del Direttore sportivo Angelozzi c’è sicuramente quella di rinforzare il reparto offensivo dopo gli infortuni al legamento crociato di Andrea Belotti e Mattia Felici che hanno tolto al Cagliari due importanti armi in attacco.

Tra i nomi, e sogni, della dirigenza rossoblù resta vivo quello del centravanti bosniaco Edin Dzeko, attualmente in forza alla Fiorentina. La viola, vista la situazione di classifica dove si trova in ultima posizione, effettuerà una “rivoluzione” a gennaio e tra i colpiti potrebbe esserci proprio l’attaccante di Sarajevo. Angelozzi osserva interessato pronto a sfruttare l’occasione per inserire in rosa un giocatore di enorme esperienza e carisma, oltre che fiuto per il gol.

