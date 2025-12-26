Notizie Meteo Meteo Sardegna, scatta l’allerta temporali per il giorno di Santo Stefano

Meteo Sardegna, scatta l’allerta temporali per il giorno di Santo Stefano

L'avviso riguarda il rischio idrogeologico per temporali e interessa gran parte dell'Isola per la giornata di oggi, 26 dicembre 2025

Di
Redazione Cagliaripad
-

Un peggioramento delle condizioni meteo ha guastato il clima festivo in Sardegna. La Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta gialla, in vigore dalle ore 9:00 di oggi, 26 dicembre, fino alla mezzanotte.

L’avviso riguarda il rischio idrogeologico per temporali e interessa gran parte dell’Isola. Le zone più esposte sono i settori orientali, con particolare attenzione per la Gallura e l’area del Flumendosa Flumineddu, dove sono previste precipitazioni più intense.

Le autorità raccomandano massima prudenza negli spostamenti, specialmente in prossimità di canali e zone soggette ad allagamenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE