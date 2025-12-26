Incidente a Sassari, giovane perde il controllo dell’auto mentre si reca a lavoro

Un violento incidente stradale si è verificato durante la notte della Vigilia lungo la strada che conduce ad Alghero, in territorio di Sassari. Il sinistro ha visto coinvolto un unico mezzo, condotto da un giovane che, stando alle prime ricostruzioni, stava raggiungendo la propria sede di lavoro.

A causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, il ragazzo avrebbe perso il controllo dell’auto, finendo fuori strada. L’allarme è scattato immediatamente, portando sul luogo dello schianto l’equipe del 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Locale di Sassari.

Mentre i soccorritori prestavano le prime cure al conducente, i vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza il veicolo incidentato. Le forze dell’ordine hanno poi effettuato i rilievi tecnici per accertare l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire il traffico in un tratto di strada reso particolarmente insidioso dalle condizioni meteorologiche avverse.

