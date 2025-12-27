L'imprenditore è stato colpito da pesanti sanzioni pecuniarie: le ammende penali ammontano a 2.500 euro più 3.778 euro di sanzioni amministrative

Sestu, irregolarità in una barberia: titolare denunciato e attività sospesa

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato a piede libero un imprenditore di 39 anni, titolare di un’attività di barbiere e parrucchiere, a seguito di un controllo mirato alla verifica degli standard di sicurezza professionale.

L’ispezione ha portato alla luce diverse lacune nella gestione della salute sul luogo di lavoro. Le accuse principali riguardano la completa assenza delle analisi previste dalla legge: il titolare non aveva infatti provveduto a redigere il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), né aveva nominato un medico competente, figura obbligatoria per sorvegliare lo stato di salute dei dipendenti.

A causa della gravità di tali mancanze, i militari hanno imposto l’immediata chiusura temporanea del salone, disponendo la sospensione dell’attività fino alla regolarizzazione della posizione. Oltre al blocco lavorativo, l’imprenditore è stato colpito da pesanti sanzioni pecuniarie: le ammende penali ammontano a 2.500 euro, a cui si aggiungono sanzioni amministrative per oltre 3.778 euro.

