Controlli notturni nel Medio Campidano: denunce per alcol e droga

Servizio coordinato tra Villacidro, San Gavino e Gonnosfanadiga: ritirata una patente e sequestrate sostanze stupefacenti

Notte di controlli a tappeto nel Medio Campidano, dove i Carabinieri della Compagnia di Villacidro, insieme alle Stazioni territorialmente competenti, hanno messo in campo un servizio coordinato di prevenzione nei centri di Villacidro, San Gavino Monreale e Gonnosfanadiga. L’operazione, svolta nelle ore notturne, era finalizzata al contrasto dei reati predatori, alla sicurezza stradale e alla repressione della guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

Nel corso delle verifiche sono stati controllati 44 veicoli e identificate 65 persone. I militari hanno inoltre effettuato due perquisizioni personali e una domiciliare, nell’ambito di un’attività mirata ad aumentare il livello di sicurezza sul territorio.

Al termine dei controlli, un operaio di 55 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza. Nei suoi confronti è scattato il ritiro della patente di guida e il sequestro amministrativo del veicolo, come previsto dal Codice della Strada.

Nel medesimo contesto operativo è stato deferito in stato di libertà anche un giovane di 21 anni, disoccupato e residente nel territorio, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante le perquisizioni i Carabinieri hanno rinvenuto un bilancino di precisione, una lametta con residui di droga, circa 100 euro in contanti e diverse sostanze: circa 27 grammi di cannabis e mezzo grammo di ketamina, tutto sottoposto a sequestro.

Un ulteriore intervento ha riguardato uno studente di 20 anni, segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale contenente cannabis.

