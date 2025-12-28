Alghero, brutta caduta sulla pista di motocross: grave una 16enne

Brutto incidente nella mattinata di oggi sulla pista di motocross del Lazzaretto ad Alghero. Durante una sessione di allenamento, uno scontro ha coinvolto due giovanissimi piloti, facendo scattare immediatamente l’allarme tra gli addetti ai lavori e gli altri presenti.

Ad avere la peggio è stata una ragazza di 16 anni. Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava affrontando il tracciato in sella alla propria moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo pesantemente sull’asfalto. In quegli stessi istanti sopraggiungeva alle sue spalle un’altra moto, guidata da un ragazzo di 15 anni, che non è riuscito a evitare l’impatto, finendo contro il mezzo già a terra. Il giovane non ha però riportato conseguenze.

Le condizioni della 16enne sono apparse subito molto serie e sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118. Dopo le prime manovre di soccorso, la ragazza è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Il suo quadro clinico è ora attentamente monitorato dai medici.

