Badesi, cacciatore spara e uccide un cane | Rizzi: “Sequestrateli le armi”

Nelle scorse ore ha tenuto banco il caso del cacciatore che ha sparato e ucciso un cane a Badesi, scatenando soprattutto via social l’ira di tantissime persone, animalisti e non.

Tra questi è tornato a parlare di fatti accaduti in Sardegna anche l’animalista Enrico Rizzi che scatenò l’immensa polemica sul cammello Rodolfo al carnevale di Ovodda.

“Cacciatore spara e uccide un can dentro una proprietà privata. Ho invitato la cittadina che mi ha informato a chiamare subito il 112. Al criminale che ha fatto ciò vanno subito sequestrate armi e munizioni”, ha commentato Rizzi via social.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it