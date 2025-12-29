Cagliari, Palestra resta fino a giugno? | Marotta: “Non è un obiettivo dell’Inter”

Parole rassicuranti per il Cagliari giungono dal presidente dell’Inter Giuseppe Marotta in merito al futuro dell’esterno classe 2005 Marco Palestra.

Il giocatore, in prestito secco dall’Atalanta, è uno dei diamanti più preziosi di questa prima parte di Serie A in cui ha attirato su di se tantissime attenzioni delle big. Tra queste, nelle ultime ora, si vociferava dell’Inter che avrebbe voluto portare Palestra a Milano già nella sessione invernale di calciomercato. A smentire le voci ci ha pensato proprio Marotta:

“Posso escludere in maniera categorica Palestra. Pur essendo un ottimo giocatore, Palestra non è un obiettivo. Inutile guardare a strade che non porterebbero a nulla”.

Sospiro di sollievo dunque per la compagine rossoblù che, a scanso di clamorosi colpi di scena, potrà contare su Palestra per tutto il proseguo della stagione.

