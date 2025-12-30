Cacciatore ucciso con una fucilata a Oliena: indagato un 71enne

Il silenzio è sceso su Oliena dopo il dramma che lunedì pomeriggio ha sconvolto le campagne di Sa Serra. Quella che doveva essere una giornata di caccia grossa tra amici si è trasformata in una tragedia irreparabile: Andrea Puddu, allevatore locale, è rimasto vittima di un colpo fatale esploso per errore da un compagno di comitiva.

Giovanni Puligheddu, 71 anni, è ora sotto indagine da parte della Procura di Nuoro per omicidio colposo. Secondo le prime ricostruzioni, un movimento improvviso nel sottobosco, scambiato per la fuga di un cinghiale, avrebbe indotto l’uomo a fare fuoco. Il proiettile ha però raggiunto Puddu al torace, rendendo inutili i soccorsi.

