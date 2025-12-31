Cagliari, per il centrocampo si tenta l’assalto a Nicolussi Caviglia: c’è concorrenza

Il Cagliari studia le mosse per rinforzare la squadra di Fabio Pisacane in vista dell’imminente apertura della sessione invernale di calciomercato che prenderà il via nei primi giorni di gennaio.

Il Direttore sportivo Guido Angelozzi sta pensando di aggiungere peso specifico e qualità alla zona nevralgica del centrocampo e uno dei nomi maggiormente interessati è quello di Nicolussi Caviglia della Fiorentina.

L’ex Juventus e Venezia potrebbe rientrare nella rivoluzione viola vista la situazione complicata di classifica ma i rossoblù non sono l’unica squadra interessata: anche la Lazio di Sarri ha messo nel mirino il calciatore, così come l’Atalanta di Palladino.

Il Cagliari sembrerebbe in vantaggio sulle concorrenti e il punto di svolta potrebbe essere la prossima settimana, quando a Firenze arriverà ufficialmente il nuovo ds Fabio Paratici.

