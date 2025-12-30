Un 20enne è stato fermato in possesso di 30gr tra cannabis e ketamina, un 53enne sorpreso alla guida in stato di ebbrezza

Controlli a Villacidro e San Gavino, due denunce per alcol e droga

Una vasta operazione della Compagnia di Villacidro ha impegnato nella notte numerose pattuglie delle stazioni di San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga e Guspini.

Il bilancio del servizio coordinato, che ha visto l’impiego di militari in divisa e in borghese, conta oltre 100 persone identificate e 40 veicoli ispezionati. A San Gavino, un 20enne disoccupato è stato denunciato dopo che la perquisizione ha rivelato il possesso di quasi 30 grammi tra cannabis e ketamina, oltre a un bilancino di precisione.

A Villacidro, invece, un automobilista di 53 anni è stato fermato con un tasso alcolemico superiore ai limiti: per lui sono scattati il ritiro della patente, il sequestro dell’auto e la denuncia alla Procura.

