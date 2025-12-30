Province Sassari Sorso, rissa tra rom per motivi sentimentali: 7 persone tratte in arresto

Sorso, rissa tra rom per motivi sentimentali: 7 persone tratte in arresto

Dagli accertamenti condotti, sarebbe emerso che lo scontro ha avuto origine in via Marina, in un contesto riconducibile a contrasti di natura sentimentale

Di
Redazione Cagliaripad
-

Svolta giudiziaria dopo i violenti scontri tra due famiglie avvenuti sabato scorso a Sorso. Il giudice del Tribunale di Sassari, convalidando l’arresto dei sette maggiorenni coinvolti, ha disposto nei loro confronti l’obbligo di dimora.

La misura cautelare, che ricalca le richieste della Procura, impone agli indagati di non allontanarsi dai propri comuni di residenza e vieta categoricamente l’ingresso a Sorso, così da scongiurare ulteriori ritorsioni.

Per le due minorenni presenti durante i fatti si procederà invece separatamente presso il tribunale competente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE