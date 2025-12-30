Sorso, rissa tra rom per motivi sentimentali: 7 persone tratte in arresto

Svolta giudiziaria dopo i violenti scontri tra due famiglie avvenuti sabato scorso a Sorso. Il giudice del Tribunale di Sassari, convalidando l’arresto dei sette maggiorenni coinvolti, ha disposto nei loro confronti l’obbligo di dimora.
La misura cautelare, che ricalca le richieste della Procura, impone agli indagati di non allontanarsi dai propri comuni di residenza e vieta categoricamente l’ingresso a Sorso, così da scongiurare ulteriori ritorsioni.
Per le due minorenni presenti durante i fatti si procederà invece separatamente presso il tribunale competente.
