Cagliari, il bilancio del 2025: promossi, rimandati e bocciati in casa rossoblù

Il 2025 volge ufficialmente al termine, in casa Cagliari l’anno solare si conclude con un discreto piazzamento in classifica che vede la squadra di Pisacane stazionare al 14esimo posto con 18 punti, frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte; con un +6 dalla zona rossa occupata dal Verona.

Il 2025 è stato un anno, tutto sommato, positivo per la compagine rossoblù che nella seconda parte della scorsa stagione, sotto la guida di Davide Nicola, ha raggiunto l’obiettivo della permanenza in Serie A con una giornata d’anticipo senza dover guardare ai risultati delle dirette concorrenti.

Cambio alla guida per la stagione 2025/2026 con Fabio Pisacane che, dopo la splendida stagione alla guida della Primavera con la vittoria della Coppa Italia di categoria, è stato chiamato a guidare la prima squadra e succedere a Davide Nicola (passato sulla panchina della Cremonese).

Avvio convincente dei rossoblù che nelle prime 4 giornate di campionato hanno raccolto 7 punti pareggiando contro la Fiorentina alla prima giornata, vincendo contro Parma e Lecce, cedendo il passo solo al Napoli campione d’Italia in carica alla seconda giornata.

Un’annata solare, quella dei rossoblù, che ha visto mettersi in mostra diversi giocatori grazie al loro fondamentale apporto per la salvezza prima e un buon avvio di campionato poi; altri, fondamentali nella scorsa stagione, si sono poi leggermente persi all’inizio di questo campionato, mentre alcuni sono stati delle piccole delusioni da cui ci si aspettava di più.

Promossi: Caprile, Mina, Piccoli, Palestra, Gaetano, Esposito, Deiola, Zappa, Kilicsoy, Zortea.

Rimandati: Adopo, Prati, Luperto, Felici.

Bocciati: Luvumbo, Coman, Palomino.

