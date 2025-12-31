Cagliari, vendevano botti illegali: sequestrati 130Kg di materiale esplosivo

I due responsabili sono stati denunciati per commercio illegale di esplosivi e per le gravi lacune nelle misure di stoccaggio, oltre a ricevere sanzioni amministrative

Le Fiamme Gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano hanno smantellato un mercato abusivo di esplosivi nel cuore del quartiere San Michele, a Cagliari.

Durante un controllo in piazza, i finanzieri hanno individuato due bancarelle cariche di materiale pericoloso: petardi ad alto potenziale, batterie pirotecniche e ordigni artigianali privi di certificazione CE.

L’operazione, estesa successivamente alle abitazioni dei venditori, ha portato al sequestro totale di 130 kg di fuochi artificiali, contenenti circa 16 kg di polvere nera netta. I due responsabili sono stati denunciati per commercio illegale di esplosivi e per le gravi lacune nelle misure di stoccaggio, oltre a ricevere sanzioni amministrative per l’attività di vendita non autorizzata.

